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    12:26, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Автогородок для детей открыли в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Автогородок для детей открыли в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    За пять месяцев текущего года в Актюбинской области произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых один ребенок погиб и 22 получили различные телесные повреждения. Проведенный анализ показал, что основными причинами ДТП являются несоблюдение молодыми участниками дорожного движения элементарных мер безопасности на дороге по причине незнании ПДД. В частности, не отдавать преимущество транспортным средствам, переходить дорогу и играть в неустановленных местах.

    В этой связи сотрудниками отдела дорожно-технической инспекции ДП Актюбинской области совместно с кафедрой «Организация безопасности на объектах транспорта» Актюбинского юридического института МВД РК и акиматом г. Актобе на территории парка имени первого Президента РК реализован проект «Автогородок» для юных жителей города, которые сегодня являются пешеходами, а завтра станут водителями транспортных средств.

    Основной целью данного проекта является обучение детей правилам дорожного движения с раннего возраста.

    «В «Автогородок» могут прийти все жители и гости города со своими детьми в любое для них удобное время и проверить свои знания в области ПДД. Вместе с тем, мы выражаем благодарность акимату города Актобе, который внес большой вклад в реализацию данного проекта», – сказал начальник отдела управления административной полиции ДП Еркин Отеген.


    Теги:
    Безопасность Правоохранительные органы Актюбинская область
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