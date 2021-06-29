АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Автогородок для детей открыли в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За пять месяцев текущего года в Актюбинской области произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых один ребенок погиб и 22 получили различные телесные повреждения. Проведенный анализ показал, что основными причинами ДТП являются несоблюдение молодыми участниками дорожного движения элементарных мер безопасности на дороге по причине незнании ПДД. В частности, не отдавать преимущество транспортным средствам, переходить дорогу и играть в неустановленных местах.

В этой связи сотрудниками отдела дорожно-технической инспекции ДП Актюбинской области совместно с кафедрой «Организация безопасности на объектах транспорта» Актюбинского юридического института МВД РК и акиматом г. Актобе на территории парка имени первого Президента РК реализован проект «Автогородок» для юных жителей города, которые сегодня являются пешеходами, а завтра станут водителями транспортных средств.

Основной целью данного проекта является обучение детей правилам дорожного движения с раннего возраста.

«В «Автогородок» могут прийти все жители и гости города со своими детьми в любое для них удобное время и проверить свои знания в области ПДД. Вместе с тем, мы выражаем благодарность акимату города Актобе, который внес большой вклад в реализацию данного проекта», – сказал начальник отдела управления административной полиции ДП Еркин Отеген.