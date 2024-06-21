Автогол итальянцев открыл путь в плей-офф Испании

В заключительном матче четверга Испания встречалась с Италией. Подобная встреча обещала любые повороты событий, однако она оказалась довольно осторожной как в плане зрелищности, так и в количестве забитых мячей, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

Особо можно выделить голкипера итальянцев Доннаруму, несколько раз выручавшего свою команду. Однако, нейтрализуя атаки испанцев, он не смог предотвратить автогол Коллафьори, после которого мяч забил в свои ворота. Этот автогол стал пятым на текущем турнире. При этом, одержав вторую победу, Испания становится участником плей-офф.

В последнем туре в Группе В сыграют Албания – Испания, Италия – Хорватия. Иатлия на втором месте с тремя очками. По одному баллу в активе Албании и Хорватии.

Добавим, что казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport ведут прямую трансляцию чемпионата Европы. Время начала матчей в 18.00, 21.00 и в 00.00 по времени Астаны.