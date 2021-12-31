Автоёлку зажгли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде новогоднюю красавицу из автомобилей собрали жители Сортировки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В импровизированной ёлке приняли участие 35 машин. Выстроившись в нужном порядке, они зажгли фонари. Полюбоваться автомобильным деревом можно было с высоты птичьего полёта.

«Уже несколько лет в парке Сортировки нет ёлки, поэтому мы с супругом решили придумать что-нибудь интересное. На подготовку ушли сутки. Выбрали территорию, дрон облетел её, сделали схему будущей ёлки и посчитали количество требующихся машин. Обзвонили знакомых и выложили публикацию в «Инстаграме». Денег мы ни у кого не просили, всё из личных сбережений», – рассказали устроители праздника.

Но одной ёлкой из машин не обошлось. Получился целый праздник. Поддержали акцию добровольцы – Дед Мороз, аниматоры и тамада. Подписчики купили фейерверки и сладкие призы.

«Из дома мы принесли ёлку, украсили её гирляндами. Получилась хорошая фотозона. Были конкурсы, игры, песни и хороводы. Дети рассказывали новогодние стихи. Люди узнавали о мероприятии через нашу страницу @sortirovka_official, а там уже работало сарафанное радио. От души хотели сделать приятное людям, поднять настроение. Надеемся, это получилось», – рассказали организаторы.