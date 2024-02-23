Автодвижение ограничили из-за непогоды в трех областях Казахстана

По состоянию на 09:30 23 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 3 автодорогах республиканского значения в 3 областях. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».