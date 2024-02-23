РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:52, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Автодвижение ограничили из-за непогоды в трех областях Казахстана

    закрытие дорог
    Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

    По состоянию на 09:30 23 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 3 автодорогах республиканского значения в 3 областях. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

    Область Жетысу – 1 автодорога общей протяженностью 100 км. 

    (метель, ограничение видимости)

    1. «Ушарал-Достык» - уч. ст.Коктума-ст.Достык (для всех видов).

    Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км.

    (в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау, понижение температуры воздуха до - 35°С)

    1. «Жезказган-Петропавловск» - гр.Улытауская обл.-г.Аркалык (для всех видов).

    Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км.

    (сильный ветер, понижение температуры воздуха)

    1. «Жезказган-Петропавловск» - п.Улытау-гр.Костанайской обл. (для всех видов).

    Теги:
    Дороги Регионы Жетысуская область Улытауская область Костанайская область Зима Закрытие дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!