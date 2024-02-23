Автодвижение ограничили из-за непогоды в трех областях Казахстана
По состоянию на 09:30 23 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 3 автодорогах республиканского значения в 3 областях. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».
Область Жетысу – 1 автодорога общей протяженностью 100 км.
(метель, ограничение видимости)
1. «Ушарал-Достык» - уч. ст.Коктума-ст.Достык (для всех видов).
Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км.
(в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау, понижение температуры воздуха до - 35°С)
1. «Жезказган-Петропавловск» - гр.Улытауская обл.-г.Аркалык (для всех видов).
Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км.
(сильный ветер, понижение температуры воздуха)
1. «Жезказган-Петропавловск» - п.Улытау-гр.Костанайской обл. (для всех видов).