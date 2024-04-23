Автодвижение ограничено на дорогах в четырех областях РК

Информацию о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения сообщили в пресс-службе нацкомпании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

По состоянию на 23 апреля 2024 года в 07:00, в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть на 4 автодорогах общей протяженностью 4300 метров в 2 областях (Костанайская, СКО).

Ограничение движения распространяется на 8 автодорогах республиканского значения в 4 областях (Актюбинская, Атырауская, Костанайская, СКО) общей протяженностью 463 км.

На республиканских дорогах задействованы 306 единиц техники и 411 человек.