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    07:44, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Автодвижение ограничено на дорогах в четырех областях РК

    закрытие дорог
    Фото: pixabay.com

    Информацию о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения сообщили в пресс-службе нацкомпании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

    По состоянию на 23 апреля 2024 года в 07:00, в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть на 4 автодорогах общей протяженностью 4300 метров в 2 областях (Костанайская, СКО).

    Ограничение движения распространяется на 8 автодорогах республиканского значения в 4 областях (Актюбинская, Атырауская, Костанайская, СКО) общей протяженностью 463 км.

    На республиканских дорогах задействованы 306 единиц техники и 411 человек.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Северо-Казахстанская область Наводнение Регионы Костанайская область Паводки в Казахстане Закрытие дорог Актюбинская область Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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