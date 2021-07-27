Автодвижение частично перекроют на развязке Мангилик Ел-Сыганак в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Столичным управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана в целях обеспечения безопасности дорожного движения начаты работы по текущему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке пр. Мангилик Ел с пересечением ул. Сыганак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
В связи с дорожно-ремонтными работами с 27 по 29 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на правом поворотном съезде от моста М3 в сторону пр. Мангилик Ел, а также на правом поворотном съезде от пр. Мангилик Ел в сторону ул. Сыганак.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.
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