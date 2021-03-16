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Автодорогу закрыли в Мангистауской области
16 Марта 2021 22:01
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МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области закрыли автодорогу «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-м/п Актау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
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16 марта в 19.30 ч. в Мангистауской области в связи с ухудшением погодных условий (порывистый ветер, пыльная буря, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-м/п Актау» км. 668-705, уч. с.Беки-с. Жетыбай.
Ранее сообщалось, что Мангистау накрыла пыльная буря.
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