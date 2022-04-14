Автодорогу вскрыли в Атырауской области для пропуска воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Спасая село от затопления, в Кызылкогинском районе Атырауской области вскрыли автотрассу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«14 апреля с 09:00 до 15:00 часов руководством Кызылкогинского района и специалистами был проведен осмотр русла реки Уил до села Коргау Актюбинской области. В результате осмотра было выявлено, что запас воды очень большой, и она продолжает прибывать. Чтобы не допустить подтопления жилых домов, было принято решение для пропуска воды, подступающей к домам районного центра Миялы, вскрыть автодорогу «Миялы-Карабау-Индер». Делать это нужно было оперативно. Жителей и гостей Уилского сельского округа, куда движение будет перекрыто, попросили немедленно вернуться в округ или его покинуть. Такое оповещение было сделано через социальные сети и через руководителей округа»,- сообщили в пресс-службе департамента по ЧС области.