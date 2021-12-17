Автодорогу «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за погодных условий
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Автодорога «Ушарал-Достык» (84-184 км, село Коктума – село Достык) закрыта для всех видов транспорта в связи с плохими погодными условиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.
«По сообщению АОФ АО НК «КазАвтоЖол» и Алматинского ОФ ТОО «Казахавтодор» 17 декабря с 11:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта, а/д Республиканского значения: «Ушарал-Достык» (84-184 км, село Коктума – село Достык)», - говорится в сообщении ведомства.
ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями передаваемых службой 112. При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях.Напомним, штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще девяти регионах страны.
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