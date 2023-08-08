Автодорогу «Ушарал-Достык» отремонтируют до конца года

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Оставшиеся 90 км республиканской автодороги «Ушарал-Достык» сдадут до конца года. Дорожно-строительные работы находятся на финальной стадии, на всём протяжении дороги обеспечен безопасный проезд , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Общая протяженность реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Ушарал-Достык» составляет 184 км. Стоимость проекта – 61,2 млрд тенге.

Первые 87 км эксплуатируются с 2020-2022 гг., на двух участках работы продолжаются.

На участке км 90-120 на сегодняшний день на 30 км завершены работы по устройству нижнего слоя покрытия и устроены все трубы. Рабочие в настоящее время покрывают дорогу щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Из 16 км выполнено 14.2 км. Также устанавливаются заборы снегозадержания, лестничные сходы, барьерное ограждение. Кроме того, производится монтаж балок на мосту через р. Ыргайты. Смонтировано 46 балок из 50 шт.

На втором участке уже завершены работы по устройству нижнего слоя покрытия на 49,8 км из 54,2 км. Также устроены все водопропускные трубы. Сейчас выполняются работы по устройству верхнего слоя покрытия на 6,25 км из 10,73 км. Помимо этого, ведутся работы по армированию промежуточных опор моста Токты, заливка накладной плиты моста Чиндалы, а также укрепительные работы на водопропускных трубах. Заготовка железобетонных изделий составляет 100%.

По информации подрядчика, ввод в эксплуатацию участка км 90-180 планируется в декабре текущего года.

Также Комитетом госдоходов Министерства финансов РК совместно с Пограничной службой КНБ планируется завершение строительства пункта пропуска «Достык» на казахстанско-китайской границе.