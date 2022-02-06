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Автодорогу «Самара-Шымкент» закрыли для транспорта из-за ухудшения погоды
6 Февраля 2022 06:12
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – На автодороге «Самара-Шымкент» закрыто движение для всех видов транспорта в связи с плохими погодными условиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.
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«5 февраля с 23:45 в связи с ухудшением погодных условий в Кызылординской области (дождь, гололед) закрыто движение на а/д «Самара-Шымкент» для всех видов автотранспорта (1154-1240 км., поселок Иргиз - граница Кызылординской области)», - сообщили в пресс-службе департамента.
Напомним, на юге и юго-западе Казахстана 6 февраля ожидается дождь, ветер и снег.
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