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Автодорогу «Самара-Шымкент» закрыли для транспорта из-за ухудшения погоды

6 Февраля 2022 06:12
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Автодорогу «Самара-Шымкент» закрыли для транспорта из-за ухудшения погоды

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – На автодороге «Самара-Шымкент» закрыто движение для всех видов транспорта в связи с плохими погодными условиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

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«5 февраля с 23:45 в связи с ухудшением погодных условий в Кызылординской области (дождь, гололед) закрыто движение на а/д «Самара-Шымкент» для всех видов автотранспорта (1154-1240 км., поселок Иргиз - граница Кызылординской области)», - сообщили в пресс-службе департамента.

Напомним, на юге и юго-западе Казахстана 6 февраля ожидается дождь, ветер и снег.

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#Кызылординская область   #Транспорт   #Регионы   #Дороги   #Погода   #ДЧС   #Природа  
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