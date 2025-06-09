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    10:50, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Автодорогу между Атырау и Уральском планируют отремонтировать за три года

    В ближайшее время на автодороге республиканского значения KAZ12 «Атырау — Уральск» начнётся реализация масштабного проекта по проведению среднего ремонта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НК «КазАвтоЖол».

    ремонт дороги
    Фото: КазАвтоЖол

    Эта дорога соединяет два крупных города западного региона — Атырау и Уральск. Общая протяжённость дороги составляет 487 км.

    Проведение среднего ремонта планируется в период с 2025 по 2027 годы.

    Проект охватит 364 км дорожного полотна. Основные виды работ включают устранение пучинистых участков, укрепление основания методом холодного ресайклирования с добавлением стабилизатора грунта, устройство нижнего и верхнего слоёв покрытия, укрепление обочин, а также установку дорожных знаков и нанесение разметки.

    На данный момент ожидается выделение финансирования, после чего начнётся разработка проектно-сметной документации с прохождением обязательной экспертизы. Реализация проекта будет осуществляться поэтапно.

    Дополнительно на автодороге продолжаются работы по ямочному ремонту. 

    Теги:
    Атырау КазАвтоЖол Уральск Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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