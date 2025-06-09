Автодорогу между Атырау и Уральском планируют отремонтировать за три года

Эта дорога соединяет два крупных города западного региона — Атырау и Уральск. Общая протяжённость дороги составляет 487 км.

Проведение среднего ремонта планируется в период с 2025 по 2027 годы.

Проект охватит 364 км дорожного полотна. Основные виды работ включают устранение пучинистых участков, укрепление основания методом холодного ресайклирования с добавлением стабилизатора грунта, устройство нижнего и верхнего слоёв покрытия, укрепление обочин, а также установку дорожных знаков и нанесение разметки.

На данный момент ожидается выделение финансирования, после чего начнётся разработка проектно-сметной документации с прохождением обязательной экспертизы. Реализация проекта будет осуществляться поэтапно.

Дополнительно на автодороге продолжаются работы по ямочному ремонту.