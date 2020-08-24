Автодорогу «Медеу-Шымбулак» закрыли до 15 сентября в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы автодорогу «Медеу-Шымбулак» закрыли до 15 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 августа начинается средний ремонт дорожного покрытия автодороги «Медеу-Шымбулак» от шлагбаума «Медеу» до нового моста. В связи с чем данная автодорога будет закрыта с 25 августа по 15 сентября текущего года», - сообщили в акимате.

Горожан попросили заранее корректировать маршрут.



