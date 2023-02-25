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Автодороги республиканского значения открыты по всем направлениям

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Февраля 2023, 13:19
Автодороги республиканского значения открыты по всем направлениям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Автодороги республиканского значения открыты по всем направлениям, за исключением двух участков трассы Екатеринбург - Алматы от границы Жамбылской области до поселка Междуреченск и от села Бурылбайтал до села Аксуйек. Здесь продолжаются работы по отводу талых вод, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

По первому участку на объездной дороге км 2156 (43 ПК) произведено устройство 8 водопропускных труб. Также проведены работы по отсыпке и укреплению насыпи на участке протяженностью более 350 м. Ведутся работы по отсыпке слоя покрытия из щебня 20-40. Основные работы завершены.

По второму участку км 2192 (ПК 401) работы завершены, проезд обеспечен.

По третьему участку на объездной дороге км 2213 (ПК609), произведено устройство 2 водопропускных труб. В настоящий момент производятся работы по устройству последней водопропускной трубы и отсыпке насыпи.


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