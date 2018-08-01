Автодороги Алматы перекроют в связи с проведением Кубка Азии и Чемпионата РК
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения Кубка Азии и Чемпионата РК по триатлону будет частично перекрыто движение на дорогах для автотранспорта в местах прохождения велоэтапа соревнований.
«3 августа во время тренировочного заезда с 13.00 до 15.30 будет перекрыто движение от Тлендиева до Утеген батыра по южной стороне улицы Толе би. Северная сторона будет свободная для движения автотранспорта. Также в этом направлении по данной улице будет перекрыто движение и 4 и 5 августа с 05.00 до 13.00 часов. Кроме того будут перекрыты все полосы для движения автотранспорта по улице Утеген батыра от Толе би до Жубанова. Данное ограничение будет действовать и 4 августа», - говорится в сообщении акимата Алматы.
5 августа движение по проспекту Абая от улицы Утеген батыра до улицы Саины будет ограничено по северной стороне с 06.00 до 15.00 часов. Южная сторона будет свободной для движения автотранспорта.
Таблица по перекрытию дорог на Кубок Азии и Чемпионата республики Казахстан по триатлону 2018 с 3 по 5 августа.
|
3 августа
|
13.00 до 15.30
|
ул. Толе би (по южной стороне - от Тлендиева до Утеген батыра).
Северная сторона будет свободная для движения а/т.
ул. Утеген батыра (от Толе би до Жубанова)
|
4 августа
|
05:00 до 13:00
|
ул. Толе би (по южной стороне - от Тлендиева до Утеген батыра).
Северная сторона будет свободная для движения а/т.
ул. Утеген батыра (от Толе би до Жубанова)
|
5 августа
|
06:00 до 15:00
|
ул. Толе би (по южной стороне - от Тлендиева до Утеген батыра).
Северная сторона будет свободная для движения а/т.
ул. Утеген батыра (от Толе би до Жубанова)
пр. Абая (от Утеген батыра до Саина)
Южная сторона открыта для движения а/т
Напомним, Кубок Азии и Чемпионат РК по триатлону в Алматы проходят впервые.
«В числе участников не только наши сограждане, но и спортсмены из более чем 20 стран. Перекрытие дорог для таких масштабных событий – это мировая практика. Мы стараемся минимизировать площадь и время перекрытия дорог, чтобы не затруднять движение транспорта. Надеемся на понимание горожан и рекомендуем заранее скорректировать маршруты на выходные», - отметили в акимате города.
- Причины схода вагонов в Жамбылской области назвали в КТЖ
- «Алматы» стал телеканалом, где люди любят свою работу - Рита Жугунусова
- Крушение Як-12: «Казавиа» запретили работать
- Кондукторы не вернутся - «Астана LRT»
- Нежелание пассажиров входить через переднюю дверь прокомментировали в «Астана LRT»
- В Казахстане банкам запретили взимать комиссии по ипотечному займу
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана