Автодороги Алматы перекроют в связи с проведением Кубка Азии и Чемпионата РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения Кубка Азии и Чемпионата РК по триатлону будет частично перекрыто движение на дорогах для автотранспорта в местах прохождения велоэтапа соревнований.

«3 августа во время тренировочного заезда с 13.00 до 15.30 будет перекрыто движение от Тлендиева до Утеген батыра по южной стороне улицы Толе би. Северная сторона будет свободная для движения автотранспорта. Также в этом направлении по данной улице будет перекрыто движение и 4 и 5 августа с 05.00 до 13.00 часов. Кроме того будут перекрыты все полосы для движения автотранспорта по улице Утеген батыра от Толе би до Жубанова. Данное ограничение будет действовать и 4 августа», - говорится в сообщении акимата Алматы.

5 августа движение по проспекту Абая от улицы Утеген батыра до улицы Саины будет ограничено по северной стороне с 06.00 до 15.00 часов. Южная сторона будет свободной для движения автотранспорта.

Таблица по перекрытию дорог на Кубок Азии и Чемпионата республики Казахстан по триатлону 2018 с 3 по 5 августа.

3 августа 13.00 до 15.30 ул. Толе би (по южной стороне - от Тлендиева до Утеген батыра). Северная сторона будет свободная для движения а/т. ул. Утеген батыра (от Толе би до Жубанова) 4 августа 05:00 до 13:00 ул. Толе би (по южной стороне - от Тлендиева до Утеген батыра). Северная сторона будет свободная для движения а/т. ул. Утеген батыра (от Толе би до Жубанова) 5 августа 06:00 до 15:00 ул. Толе би (по южной стороне - от Тлендиева до Утеген батыра). Северная сторона будет свободная для движения а/т. ул. Утеген батыра (от Толе би до Жубанова) пр. Абая (от Утеген батыра до Саина) Южная сторона открыта для движения а/т

Напомним, Кубок Азии и Чемпионат РК по триатлону в Алматы проходят впервые.

«В числе участников не только наши сограждане, но и спортсмены из более чем 20 стран. Перекрытие дорог для таких масштабных событий – это мировая практика. Мы стараемся минимизировать площадь и время перекрытия дорог, чтобы не затруднять движение транспорта. Надеемся на понимание горожан и рекомендуем заранее скорректировать маршруты на выходные», - отметили в акимате города.









