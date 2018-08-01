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Автодороги Алматы перекроют в связи с проведением Кубка Азии и Чемпионата РК

1 Августа 2018 12:58 200
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Автодороги Алматы перекроют в связи с проведением Кубка Азии и Чемпионата РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения Кубка Азии и Чемпионата РК по триатлону будет частично перекрыто движение на дорогах для автотранспорта в местах прохождения велоэтапа соревнований.

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«3 августа во время тренировочного заезда с 13.00 до 15.30 будет перекрыто движение от Тлендиева до Утеген батыра по южной стороне улицы Толе би. Северная сторона будет свободная для движения автотранспорта. Также в этом направлении по данной улице будет перекрыто движение и 4 и 5 августа с 05.00 до 13.00 часов. Кроме того будут перекрыты все полосы для движения автотранспорта по улице Утеген батыра от Толе би до Жубанова. Данное ограничение будет действовать и 4 августа», - говорится в сообщении акимата Алматы.

 

 5 августа движение по проспекту Абая  от улицы Утеген батыра до улицы Саины будет ограничено по северной стороне с 06.00 до 15.00 часов.  Южная сторона будет свободной для движения автотранспорта. 

 

Таблица по перекрытию дорог на Кубок Азии и Чемпионата республики Казахстан по триатлону 2018 с 3 по 5 августа. 

 

3 августа

13.00 до 15.30

ул. Толе би (по южной стороне - от Тлендиева до Утеген батыра).

                  Северная сторона будет свободная для движения а/т.

ул. Утеген батыра (от Толе би до Жубанова)

4 августа

05:00 до 13:00

ул. Толе би (по южной стороне - от Тлендиева до Утеген батыра).

                  Северная сторона будет свободная для движения а/т.

ул. Утеген батыра (от Толе би до Жубанова)

5 августа

06:00 до 15:00

ул. Толе би (по южной стороне - от Тлендиева до Утеген батыра).

                  Северная сторона будет свободная для движения а/т.

ул. Утеген батыра (от Толе би до Жубанова)

пр. Абая (от Утеген батыра до Саина)

                  Южная сторона открыта для движения а/т

 Напомним, Кубок Азии и Чемпионат РК по триатлону в Алматы проходят впервые.

 

 «В числе участников не только наши сограждане, но и спортсмены из более чем 20 стран. Перекрытие дорог для таких масштабных событий – это мировая практика. Мы стараемся минимизировать площадь и время перекрытия дорог, чтобы не затруднять движение транспорта. Надеемся на понимание горожан и рекомендуем заранее скорректировать маршруты на выходные», - отметили в акимате города.  


Автодороги Алматы перекроют в связи с проведением Кубка Азии и Чемпионата РК

 

 

 



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Ключевые слова: Алматы, Спорт, Транспорт,
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Автор:

Асель Асанова

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