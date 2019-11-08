Автодорога Нур-Султан-Щучинск открыта для всех видов автотранспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 ноября с 12:00 автодорога Нур-Султан- Щучинск открыта для всех видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.

Ранее сообщалось, что с 09:00 из-за ухудшения погодных условий (гололед) на автодороге Нур-Султан- Щучинск было введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта.