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Автодорога Нур-Султан-Щучинск открыта для всех видов автотранспорта

8 Ноября 2019 12:26
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Автодорога Нур-Султан-Щучинск открыта для всех видов автотранспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 ноября с 12:00 автодорога Нур-Султан- Щучинск открыта для всех видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.

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Ранее сообщалось, что с 09:00 из-за ухудшения погодных условий (гололед) на автодороге Нур-Султан- Щучинск было введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Транспорт,
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