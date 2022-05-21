21 Мая 2022 17:37

Автодилеры Шанхая не смогли продать ни одного автомобиля в апреле

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По данным Шанхайской ассоциации (SASTA) по продаже автомашин, в 2021 году продажи автомобилей в Шанхае составили около 638 тыс. единиц. В первом квартале 2022 года продажи автомобилей в мегаполисе упали на 30,4%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ассоциации.

Дилерские центры крупнейшего китайского мегаполиса Шанхай не продали ни одного автомобиля в апреле. По информации SASTA, приостановление продаж автомобилей связано с закрытием дилерских центров из-за введенного в городе локдауна.

«Вспышка коронавируса в апреле нанесла серьезный ущерб авторынку Шанхая», - говорится в заявлении ассоциации.

В сопроводительной таблице, предоставленной SASTA, приводится цифра «ноль» проданных автомобилей за апрель месяц. Продажи автомобилей по стране упали в апреле почти на 48% до 1,18 млн единиц, а объем производства снизился на 46% до 1,2 млн единиц. Оба показателя достигли месячного рекордного минимума за десятилетие.

В середине апреля в Шанхае выявили рекордное число инфицированных коронавирусом за сутки. Власти мегаполиса прогнозируют, что ситуация с вирусом нормализуется в июне.