7 Июля 2022 20:06

Автодилеры Алматы злоупотребляли доминирующим положением

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по г. Алматы в действиях крупных автодилеров города усмотрел признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По результатам проведенного анализа состояния конкуренции на рынке реализации новых легковых автомобилей, а также на основании материалов прокуратуры города Алматы, в действиях ТОО «Моторная компания «Астана моторс» (Hyundai Premium Almaty, Hyundai Auto Almaty, Hyundai Premium Batys, Toyota центр на Суюнбая), ТОО «Orbis Auto» (Nissan центр, Toyota City, Volkswagen центр) и ТОО «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto» (Тойота центр Жетысу, Lexus центр Алматы) усмотрены признаки нарушения конкурентного законодательства Республики Казахстан в части злоупотребления доминирующим положением, выраженные в навязывании потребителям дополнительных товаров и услуг при реализации легковых автомобилей», - говорится в сообщении агентства.

По информации ведомства, 27 июня в адрес этих субъектов рынка внесены уведомления о необходимости прекращения подобных нарушений и недопущении их впредь.

«В соответствии с нормами Предпринимательского кодекса в случае, если субъектом рынка в установленные сроки не прекращены действия, указанные в уведомлении, антимонопольный орган выносит решение о проведении расследования. Срок исполнения уведомления и предоставления информации о его исполнении составляет тридцать календарных дней со дня его получения субъектом рынка», - пояснили в АЗРК.