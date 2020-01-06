АвтоЦОНы не работают сегодня в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные автоЦОНы не работают сегодня в связи с техническими неполадками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с неполадками в работе новой информационной системы МВД, обеспечивающей работу спецЦОНа, 6 января автоЦОНы не будут работать», - сообщает госкорпорация «Правительства для граждан» в Facebook.

В данный момент специалисты Информационно-производственного центра МВД занимаются устранением неполадок.

«О восстановлении работы спецЦОНа будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - добавили специалисты Правительства для граждан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что столичные автоЦОНы не будут работать 4 января.