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АвтоЦОНы не работают сегодня в столице

6 Января 2020 09:39
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АвтоЦОНы не работают сегодня в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные автоЦОНы не работают сегодня в связи с техническими неполадками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с неполадками в работе новой информационной системы МВД, обеспечивающей работу спецЦОНа, 6 января автоЦОНы не будут работать», - сообщает госкорпорация «Правительства для граждан» в Facebook.

В данный момент специалисты Информационно-производственного центра МВД занимаются устранением неполадок.

«О восстановлении работы спецЦОНа будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - добавили специалисты Правительства для граждан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что столичные автоЦОНы не будут работать 4 января.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Другие государственные органы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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