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вчера 23:50
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АвтоЦОНы Казахстана возобновят свою работу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 января в Казахстане за исключением трех регионов заработают спецЦОНы для предоставления госуслуг автовладельцам. График работы – с 9 до 18 часов (понедельник – пятница). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.
Пока закрыты спецЦОНы г. Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. О возобновлении работы в данных регионах будет сообщено дополнительно.
«Автоуслуги остаются одними из самых востребованных госуслуг. Сейчас работа спецЦОНов возобновляется, и мы ожидаем наплыв клиентов. Поэтому просим отнестись с пониманием к данной ситуации. Также напомню, что переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Рекомендую воспользоваться этими сервисами, чтобы не создавать большой ажиотаж в автоЦОНах», – сказал председатель правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов.
Вход в здание спецЦОНов осуществляется по приложению Ashyq. В связи с эпидемиологической ситуацией клиенты должны соблюдать нормы санитарной безопасности – держать социальную дистанцию и носить маски.
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