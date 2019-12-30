Автоцистерна с метаном перевернулась в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в Кызылжарском районе, на автодороге «Челябинск-Новосибирск», перевернулся газовоз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, водитель газовоза Mersedes, перевозивший в автоцистерне 17 тонн

метана, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

«Утечки топлива и деформации цистерны не произошло, водитель не пострадал, в медицинской помощи не нуждается. В целях предупреждения ЧС силами полиции произведено оцепление опасной зоны, организовано дежурство сотрудников ДЧС и медицинской службы. На движение автотранспорта происшествие не повлияло. Перекачка газа будет производиться в светлое время суток», - прокомментировали в пресс-службе.

Газовоз направлялся из российского Екатеринбурга в Нур-Султан.



