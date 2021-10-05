Автобусы задерживаются в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в связи с погодными условиями задерживаются автобусы, возникли пробки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В транспортной компании CTS прокомментировали задержку общественного транспорта.

«В связи с ухудшением погодных условий (снегопад, гололед) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов. Загруженные участки без полосы общественного транспорта более подвержены нарушению интервалов автобусов. На дорогах участились дорожно-транспортные происшествия, в том числе с участием общественного транспорта», - прокомментировали в пресс-службе компании.

CTS призывает всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут.

«Обращаемся ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения», - добавили в столичной транспортной компании CTS.

Напомним, сегодня в столице выпал обильный снег .

За сутки в городе зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий. Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности рекомендуется убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги.



