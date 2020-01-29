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Автобусы временно не заезжают на некоторые остановки в Нур-Султане

29 Января 2020 18:05
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Автобусы временно не заезжают на некоторые остановки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 января, из-за погодных условий - заметенных дорог, городские маршруты временно не заезжают на некоторые остановочные пункты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

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Автобусы временно не заезжают на следующие остановки:

Маршруты №9 не доезжает до д/с Даурен

Маршруты №№13, 47 не заезжают на ул. Дегелен

Маршрут №2 не заезжает на ул. М. Шокай, объезд по ул. Шалкоде

Маршрут № 11 не заезжает на остановку ЖК «Социум»

Маршруты №№ 4, 34 не заезжают на ул. Наурыз

Маршруты №№18, 37 не заезжают на остановочный карман «Космический центр»

Маршруты №№15,22 не заезжают на ул. Екибастуз, курсируют прямо по улице Ж. Жабаева

Маршрут №22а не заезжает на ул. Екибастуз, курсирует прямо до конечной остановки «Городской центр фтизиопульмонологии»

Маршрут № 39 не заезжает на рынок «Алай»

Маршруты №№80, 29 не заезжают в ж/м «Интернациональный»


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт, Дороги,
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