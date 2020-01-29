Автобусы временно не заезжают на некоторые остановки в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 января, из-за погодных условий - заметенных дорог, городские маршруты временно не заезжают на некоторые остановочные пункты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.
Автобусы временно не заезжают на следующие остановки:
Маршруты №9 не доезжает до д/с Даурен
Маршруты №№13, 47 не заезжают на ул. Дегелен
Маршрут №2 не заезжает на ул. М. Шокай, объезд по ул. Шалкоде
Маршрут № 11 не заезжает на остановку ЖК «Социум»
Маршруты №№ 4, 34 не заезжают на ул. Наурыз
Маршруты №№18, 37 не заезжают на остановочный карман «Космический центр»
Маршруты №№15,22 не заезжают на ул. Екибастуз, курсируют прямо по улице Ж. Жабаева
Маршрут №22а не заезжает на ул. Екибастуз, курсирует прямо до конечной остановки «Городской центр фтизиопульмонологии»
Маршрут № 39 не заезжает на рынок «Алай»
Маршруты №№80, 29 не заезжают в ж/м «Интернациональный»
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