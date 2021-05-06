Автобусы в столице не будут курсировать 9 мая

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 9 мая городские и пригородные маршруты Нур-Султана не курсируют, поскольку будут проводиться дезинфекционные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В остальные праздничные дни, а именно 7, 8 и 10 мая столичный общественный транспорт работает в обычном режиме.

«Просим соблюдать масочный режим. Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата проезда только безналичным расчётом: картой либо сканированием QR-кода/вводом транспортного кода», - говорится в сообщении CTS.