+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 25 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Автобусы в Семее возобновляют свою работу по выходным и праздничным дням

4 Сентября 2020 20:17
Поделиться:
Автобусы в Семее возобновляют свою работу по выходным и праздничным дням

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ –В Семее общественный транспорт возвращается к своему прежнему графику работы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт автобусного парка в Instagram.

Новости по теме
Насколько Казахстан готов ко второй волне коронавируса и почему ориентируется на негативный сценарий
Когда начнутся клинические исследования казахстанской вакцины против коронавируса На столичном рынке «Шапагат» выявлены нарушения карантинного режима Почему возник дефицит парацетамола во время всплеска заболевания коронавирусом

«Общественный транспорт возобновляет свою работу по выходным и праздничным дням», - сообщили в автопарке.

Отметим, что в документе Центра управления пассажирских перевозок сообщается, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации и на основании постановления главного государственного санитарного врача ВКО необходимо возобновить работу общественного транспорта в выходные и праздничные дни, но при соблюдении масочного режима и всех санитарных норм.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Транспорт   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив