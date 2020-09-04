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Автобусы в Семее возобновляют свою работу по выходным и праздничным дням
4 Сентября 2020 20:17
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ –В Семее общественный транспорт возвращается к своему прежнему графику работы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт автобусного парка в Instagram.
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«Общественный транспорт возобновляет свою работу по выходным и праздничным дням», - сообщили в автопарке.
Отметим, что в документе Центра управления пассажирских перевозок сообщается, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации и на основании постановления главного государственного санитарного врача ВКО необходимо возобновить работу общественного транспорта в выходные и праздничные дни, но при соблюдении масочного режима и всех санитарных норм.
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