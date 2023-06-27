Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Автобусы в Астане будут ходить с 5 утра на Курбан айт

Редактор:  
Зифа Хабирова
27 Июня 2023, 15:30
Автобусы в Астане будут ходить с 5 утра на Курбан айт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с празднованием Курбан айта общественный транспорт в Астане начнет курсировать на час раньше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат столицы.

В связи с предстоящим праздником Курбан айт для удобства жителей и гостей столицы 28 июня общественный транспорт в Астане начнет курсировать с 05:00 утра.

29 июня автобусы будут курсировать по обычному графику движения.

Напомним, ранее в Астане выделили места, где будут производить забой скота для жертвоприношений. Работать они будут с 8 утра до 18 часов вечера. Они расположены по следующим адресам:

рынок «Жайлау», шоссе Алаш, ул. Ц 313;

рынок «Big Шанхай», шоссе Алаш 34/6 (за рынком «Көк базар»);

рынок «Шопан ата» (между рынком «Рубиком» и «Әмір»);

рынок «Баракат», ул. А 369, здание № 10;

универсальный рынок «Ұлжан» (бывший рынок «Саянур»), пр. Н. Тлендиева, 24.


Астана   Религия   Акимат   Транспорт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК