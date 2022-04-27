Автобусы с пандусами пополняют транспортный парк Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новыми современными автобусами, соответствующими современным требованиям комфорта и безопасности пассажирских перевозок, пополнился автопарк города Тараза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, в областной центр прибыли 20 новых автобусов.

«Эти автобусы принадлежат компании-перевозчику «АулиеатаТрансПас». Ранее автопарк этой компании пополнился десятью новыми автобусами. С 1 мая новые автобусы будут курсировать по маршруту №19. С 9 мая будут объединены маршруты №19 и №37, тем самым в окраинный район города Дальняя Карасу будет запущен новый маршрут», - пояснили в пресс-службе.

Новые автобусы Yutong обладают значительной вместимостью, оснащены современным оборудованием. Здесь установлены камеры видеонаблюдения, вентиляция, они оборудованы пандусами для людей с особыми потребностями. Объем выхлопных газов существенно снижен, автобусы экологически модернизированы.

Стоимость одного автобуса составляет 38 млн тенге.

Аким города Тараза Ержан Жилкибаев уделяет особое внимание обновлению автопарка областного центра, оказывая поддержку руководству компаний-перевозчиков, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в минувшем году автобусный парк Тараза пополнился двенадцатью новыми автобусами Golden Dragon вместимостью 90 человек. Они оборудованы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, пандусами, навигационной системой GPS. Эти автобусы обслуживают один из самых протяженных маршрутов №8. При этом старые автобусы продиагностировали, отремонтировали и задействовали на других маршрутах.

С 4 мая 2021 года в Таразе утвержден новый тариф на перевозки пассажиров. Оплата за проезд по электронной проездной карте для всех пассажиров 85 тенге, для учащихся школ – 40 тенге.