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Автобусы приостановят работу в выходные дни в ЗКО - санврач подписал поправки

24 Июля 2021 16:19
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Автобусы приостановят работу в выходные дни в ЗКО - санврач подписал поправки

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 26 июня 2021 года №14 «О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Западно-Казахстанской области» . Об этом передает МИА «Казинформ».

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В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Западно-Казахстанской области постановляю:

Внести в постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 26 июня 2021 года №14 «О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Западно-Казахстанской области» следующие изменения: пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. График работы общественного транспорта:

Работа общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установкой в доступных местах санитайзеров с кожным антисептитком, заполняемость по числу посадочных мест), при соблюдении требований ГГСВ РК №67 от 25.12.2020 года, с приостановлением работы в субботние и воскресные дни для проведения дезинфекционных мероприятий.».

Приложение 1 утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Управлению внутренней политики, акимам районов и города Уральска Западно-Казахстанской области информировать население о принятых ограничительных мерах посредством массовой информации и социальных сетей.

Настоящее постановление вводится в действие с 26 июля 2021 года», - говорится в постановлении главного санврача ЗКО




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#Западно-Казахстанская область   #Транспорт   #Безопасность   #Коронавирус в РК  
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