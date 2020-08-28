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Автобусы приостановят движение 30 августа в Нур-Султане

28 Августа 2020 11:31
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Автобусы приостановят движение 30 августа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 30 августа движение общественного транспорта будет временно приостановлено на один день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram City Transportation Systems.

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С понедельника, 31 августа городские и пригородные маршруты вернуться к прежнему режиму работы.

Как сообщалось ранее, теперь общественный транспорт курсирует до 23:00 ч.

Вход в салон автобуса без масок запрещен.

Ранее также сообщалось о том, что с 1 сентября подорожает выпуск и перевыпуск транспортных карт в столице.


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#Нур-Султан   #Транспорт  
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