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Автобусы приостановят движение 30 августа в Нур-Султане
28 Августа 2020 11:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 30 августа движение общественного транспорта будет временно приостановлено на один день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram City Transportation Systems.
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С понедельника, 31 августа городские и пригородные маршруты вернуться к прежнему режиму работы.
Как сообщалось ранее, теперь общественный транспорт курсирует до 23:00 ч.
Вход в салон автобуса без масок запрещен.
Ранее также сообщалось о том, что с 1 сентября подорожает выпуск и перевыпуск транспортных карт в столице.
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