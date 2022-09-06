Автобусы появятся у сельских школ в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области для сельских школ планируют закупить 27 новых автобусов. Это поможет решить проблему с перевозкой детей из отдаленных населенных пунктов, где нет школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автопарк сельских школ планируют пополнить постепенно до конца этого года. Первые пять автобусов будут переданы в школы Абайского, Бухар-Жырауского и Каркаралинского районов уже к 15 сентября.

Для этого руководство управления образования Карагандинской области подписало первые акты приема транспорта, уже началась работа по оформлению необходимых документов.

До конца сентября ведомство намерено закупить и передать еще 14 автобусов в сельские районы.

«В рамках республиканского проекта Министерства просвещения по обновлению школьного автопарка страны проведена работа по закупке 27 автобусов за счет лизингового финансирования. Заключены договоры между АО «Фонд развития промышленности» и поставщиками ТОО «Hyundai Trans Auto» и ТОО «QazTehna», – сообщила в Facebook руководитель управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова.

Новые автобусы отвечают современным требованиям. Они оборудованы ремнями безопасности, стеллажами для школьных рюкзаков, механизмом блокировки движения при открытых дверях, ограничителем скорости до 60 км/ч. Также в автобусах предусмотрены специальные сиденья для детей с ограниченными возможностями.

Всего в новом учебном году в регионе ежедневным и еженедельным подвозом до объектов образования обеспечены 1628 учащихся 121 отдаленного населенного пункта, где нет школ.