08:20
16 Мая 2022 07:53
Автобусы по пяти маршрутам изменили схемы движения в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автобусные маршруты № 11, 18, 28, 70 и 33 изменили схему своего движения из-за ремонтных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу компании City Transportation Systems в сети Instagram.
До этого по проспекту Кабанбай батыра на участке дороги от улицы Сарайшык до Кургальжинского шоссе были временно изменены схемы движения маршрутов №№ 1 А, 18, 21, 52, 45, 28, 70, 37, 32, 44.
Ранее сообщалось, что по проспекту Кабанбай батыра и по улице Бокейхана проводится ремонт дорожного полотна. Кроме этого, с 13 мая по 13 июня будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Жубанова, на участке от Жанибека Тархана до улицы Кенесары.
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