24 Мая 2022 09:14

Автобусы по 11 маршрутам изменили схемы движения в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11 автобусных маршрутов временно изменили схему своего движения до окончания ремонтных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу компании City Transportation Systems в сети Instagram.

Изменения коснулись автобусных маршрутов № 5, 5А, 7, 12, 20, 21, 25, 31, 40, 71, 72.

С измененной схемой движения можете ознакомиться ниже.

Как сообщалось ранее, открытие еще одного автодорожного моста, соединяющего правый и левый берега реки Есиль в столице, планируется летом текущего года. Строительство ведется по проспекту Улы дала с выходом на улицу Нажимеденова. Кроме того, ведется строительство второго моста по проспекту Тауелсиздик с выходом на улицу №38. Завершить проект планируется в следующем году. Запуск двух мостов, по оценкам экспертов, позволит снизить транспортную нагрузку на 20% по проспекту Мангилик Ел.



