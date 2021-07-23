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Автобусы не будут курсировать в воскресенье в Актюбинской области

23 Июля 2021 20:38
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Автобусы не будут курсировать в воскресенье в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В воскресные дни общественный транспорт не будет работать в Актюбинской области. Соответствующее постановление подписал главный государственный санврач области, передает МИА «Казинформ».

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Согласно документу, разрешается работа в будние и субботние дни, с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, обязательное ношение масок пассажирами, водителями и кондукторами и с соблюдением требований приложения 15 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года, с запретом в воскресные дни (для проведения дезинфекционных обработок общественных транспортов). Руководители объектов, чья деятельность связана с непрерывном циклом работы должны организовать подвоз сотрудников.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


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#Актюбинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Транспорт   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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