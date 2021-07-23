Автобусы не будут курсировать в воскресенье в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В воскресные дни общественный транспорт не будет работать в Актюбинской области. Соответствующее постановление подписал главный государственный санврач области, передает МИА «Казинформ».
Согласно документу, разрешается работа в будние и субботние дни, с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, обязательное ношение масок пассажирами, водителями и кондукторами и с соблюдением требований приложения 15 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года, с запретом в воскресные дни (для проведения дезинфекционных обработок общественных транспортов). Руководители объектов, чья деятельность связана с непрерывном циклом работы должны организовать подвоз сотрудников.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
- При первых признаках COVID-19 карагандинцев призывают обращаться за медпомощью
- Надо ли вакцинироваться повторно от коронавируса спустя три месяца
- Новые карантинные ограничения вводят в СКО
- 42% жителей вакцинированы от коронавируса в Алматинской области
- На сколько хватит вакцины от КВИ и с кем ведет переговоры Казахстан по новым поставкам
- Новые ограничения введены в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана