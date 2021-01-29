Автобусы не будут курсировать в столице 31 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный транспорт не будет курсировать в столице в воскресенье, 31 января. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В воскресенье, 31 января, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Нур-Султана, городские и пригородные маршруты не курсируют в столице. Будут проводиться дезинфекционные работы», - сообщила в Instagram компания City Transportation Systems.

В пресс-службе CTS напомнили о необходимости соблюдения масочного режима.

«Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным расчётом», - дополнили в компании.