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    18:00, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Автобусы не будут курсировать в столице 31 января

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный транспорт не будет курсировать в столице в воскресенье, 31 января. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «В воскресенье, 31 января, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Нур-Султана, городские и пригородные маршруты не курсируют в столице. Будут проводиться дезинфекционные работы», - сообщила в Instagram компания City Transportation Systems.

    В пресс-службе CTS напомнили о необходимости соблюдения масочного режима.

    «Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным расчётом», - дополнили в компании.


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