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Автобусы не будут курсировать в столице 17 января

14 Января 2021 18:11
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Автобусы не будут курсировать в столице 17 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 17 января, в Нур-Султане приостанавливается на один день движение городских и пригородных маршрутов в связи с дезинфекционными работами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

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В акимате напомнили о соблюдении масочного режима.

«Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата за проезд производится только безналичным расчётом», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Нур-Султане выявлено 123 заболевших коронавирусом, 39 человек выздоровели.



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#Нур-Султан   #Транспорт   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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