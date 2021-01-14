Автобусы не будут курсировать в столице 17 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 17 января, в Нур-Султане приостанавливается на один день движение городских и пригородных маршрутов в связи с дезинфекционными работами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

В акимате напомнили о соблюдении масочного режима.

«Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата за проезд производится только безналичным расчётом», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Нур-Султане выявлено 123 заболевших коронавирусом, 39 человек выздоровели.



