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Автобусы не будут курсировать в столице 17 января
14 Января 2021 18:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 17 января, в Нур-Султане приостанавливается на один день движение городских и пригородных маршрутов в связи с дезинфекционными работами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.
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В акимате напомнили о соблюдении масочного режима.
«Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата за проезд производится только безналичным расчётом», - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Нур-Султане выявлено 123 заболевших коронавирусом, 39 человек выздоровели.
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