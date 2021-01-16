Автобусы не будут ездить в Нур-Султане 17 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автобусы не будут ездить в Нур-Султане в воскресенье, 17 января, передает МИА «Казинформ».

«В воскресенье, 17 января, приостанавливается на один день движение городских и пригородных маршрутов в Нур-Султане. Будут проводиться дезинфекционные работы», - сообщила в Facebook компания City Transportation Systems.

В CTS напомнили о соблюдении масочного режима.

«Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата проезда только безналичным расчётом», - говорится в сообщении.

Напомним, Нур-Султан с 16 января находится в «красной» зоне по коронавирусу.

15 января в столице были усилены карантинные ограничения.