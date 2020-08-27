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Автобусы начнут ходить до 23:00 в Нур-Султане

27 Августа 2020 12:17
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Автобусы начнут ходить до 23:00 в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 28 августа время работы общественного транспорта в столице увеличивается до 23:00, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram City Transportation Systems.

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Вход без масок в салон автобуса по-прежнему запрещен.
В компании напоминают, что оплатить проезд можно транспортной картой, отправкой SMS на короткий номер, сканированием QR-кода и другим безналичным способом.


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#Нур-Султан   #Транспорт  
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