Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Автобусы на водороде запустят в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
12 Мая 2023, 03:00
Автобусы на водороде запустят в Таразе Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Высокий потенциал развития индустрии возобновляемых источников энергии в Жамбылской области привлекает зарубежных инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, инновационный проект в области возобновляемых источников энергии обсудили в Таразе, на заседании инвестиционного штаба во фронт-офисе «Правительство для бизнеса», в ходе встречи акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова с председателем правления компании China CAMC EngineeringCo., LTD Ван Бо.

photo

Генеральный директор компании Globia KFT Габор Саги презентовал проект в сфере возобновляемых источников энергии.

В жамбылском регионе компания планирует организовать производство «зеленого» водорода, одним из основных направлений использования которого является производство экологически чистого топлива для транспорта.

«Зеленый» водород - это водородное топливо, которое создается с использованием возобновляемых источников энергии вместо ископаемого топлива. Он может обеспечить экологически чистую энергию для производства, транспорта и других отраслей, а его единственным побочным продуктом является вода.

В рамках проекта в Жамбылской области планируется строительство солнечной электростанции, автозаправочных станций, а также поставка автобусов, которые работают на водороде.

Нуржан Нуржигитов дал поручение принять меры по обеспечению оперативного сопровождения проекта.

Председатель правления компании China CAMC EngineeringCo., LTD Ван Бо в ходе обсуждения перспектив инвестиций компании, отметил заинтересованность в более тесном и взаимовыгодном сотрудничестве в сферах промышленности и сельского хозяйства.

По итогам переговоров будет подписан меморандум о сотрудничестве, уточнили в ведомстве.

Отметим, что первая в Казахстане и Центральной Азии солнечная электростанция промышленного масштаба СЭС «Отар» мощностью 7 МВт была построена в 2012 году на территории Жамбылской области в Кордайском районе. Затем в 2015 году в Жуалынском районе ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию «Бурное Солар-1» мощностью 50 МВт, позже еще «Бурное Солар-2». С 2019 года солнечную электростанцию «ШУ-100 МВт» возводит в Шуском районе проектная компания ТОО «M-Kat Green», относящаяся к группе компаний крупного французского производителя электроэнергии Total Eren SA. В 2021 году ТОО «АЕК АСА» начало возводить солнечную электростанцию мощностью 50 МВт в Жамбылском районе. «SK Water Solutions» планирует построить на территории области солнечную электростанцию мощностью на первом этапе 100 МВт.

Жамбылская область обладает огромным потенциалом использования возобновляемых источников энергии солнца, ветра и воды, и является одним из лидеров среди регионов страны в этой сфере. На территории региона действует 21 объект ВИЭ общей мощностью 451,3 МВт, в том числе шесть гидроэлектростанций суммарной мощностью 24,4 МВт, девять ветровых электростанций общей мощностью 175,65 МВт, а также шесть солнечных электростанций мощностью 251,25 МВт. Все эти объекты ВИЭ производят до 20% возобновляемой электроэнергии в стране

Автор: Галина Скрипник

Фото пресс-служба акима Жамбылской области


Энергетика   Жамбылская область   Транспорт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Ерболат Балгабаев назначен руководителем ДЭР по Туркестанской области
Ерболат Балгабаев назначен руководителем ДЭР по Туркестанской области
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Еркин Тюмелиев возглавил Департамент экономических расследований по Жетысуской области
Еркин Тюмелиев возглавил Департамент экономических расследований по Жетысуской области