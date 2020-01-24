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Автобусы на популярном маршруте обновили в Алматы

24 Января 2020 10:13
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Автобусы на популярном маршруте обновили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы обновили автобусы на популярном маршруте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По многочисленным просьбам алматинцев, на 37-м маршруте обновлен парк на 100%. 19 плановых единиц будут курсировать по маршруту с интервалом 8-9 минут и еще 5 единиц в резерве», - сообщили в акимате.

18-метровые автобусы-гармошки большой вместимости, низкопольные и специально разработаные для городских пассажирских перевозок работают на природном газе, полностью отвечают современным стандартам,​ оборудованы​ кондиционером​ и камерами видеонаблюдения.

После государственной регистрации и установки оборудования ONAY автобусы готовы к работе.

Вместимость составляет​ 150 человек, 36 сидячих мест.

Вчера в акимате сообщили, что муниципальный автопарк пополнился новыми автобусами.

На прошлой неделе автопарк также пополнился новыми автобусами, которые уже вышли на рейсы.

Прошлым летом аким города говорил, что необходимо минимум 2100 автобусов по городу. На тот момент в наличии их было 1600.


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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Транспорт,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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