Автобусы и такси проверят на легальность – МВД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня в Казахстане началось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В период мероприятия осуществляется проверка технического состояния пассажирского транспорта на соответствие установленным требованиям безопасности дорожного движения, наличия у водителей соответствующих документов на право управления транспортным средством, соблюдения режима труда и отдыха, прохождения предрейсового медицинского осмотра водителей, а также выявления нелегальных перевозчиков пассажиров, в том числе такси», - сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек в ходе онлайн-брифинга.
По ее словам, основная цель ОПМ – профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, пресечение нарушений правил дорожного движения. В связи с ОПМ в регионах созданы совместные мобильные группы из числа представителей общественности, инспекции транспортного контроля, органов госдоходов и полиции.
- 13 майнинговых ферм выявили и отключили в Казахстане
- Случаи обмана со стороны трудовых мигрантов участились в РК – МВД
- 39 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Жамбылской области
- Возобновлен пропуск экспортных грузов из Китая через автопереход «Майкапчагай-Зимунай»
- Ружья, патроны и радиостанцию нашли в сарае у жителя Алматы
- Подозреваемого в убийстве четырех человек задержали в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана