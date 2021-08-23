Автобусы доставляют желающих до пунктов вакцинации в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для жителей жилых массивов района «Сарыарка» организованы специальные автобусы до пунктов вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Маршруты организованы для жилых массивов «Агрогородок», «Коктал-1», «Коктал-2». Специальные автобусы будут доставлять граждан до поликлиник.
Информацию о времени и точках движения автобусов можно узнать у инспекторов жилых массивов по следующим номерам:
Инспектор жилого массива «Агрогородок» - Ержан Жумагулов – 8 701 527 98 99.
Инспектор жилых массивов «Коктал -1» и «Коктал-2» – Топатаев Самат – 8 702 818 88 01.
Стоит отметить, что в настоящее время в поликлиники, которые расположены в районе «Сарыарка», прикреплено всего 267 354 человек, из них 253 812 получили вакцину от коронавирусной инфекции.
Напомним, что самый эффективный способ борьбы с эпидемией – это формирование коллективного иммунитета посредством массовой вакцинации населения. На сегодня в Нур-Султане работает около 100 прививочных пунктов, расположенных в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а также в крупных ТРЦ и ТД города.
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