Автобусы доставляют желающих до пунктов вакцинации в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для жителей жилых массивов района «Сарыарка» организованы специальные автобусы до пунктов вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Маршруты организованы для жилых массивов «Агрогородок», «Коктал-1», «Коктал-2». Специальные автобусы будут доставлять граждан до поликлиник.

Информацию о времени и точках движения автобусов можно узнать у инспекторов жилых массивов по следующим номерам:

Инспектор жилого массива «Агрогородок» - Ержан Жумагулов – 8 701 527 98 99.

Инспектор жилых массивов «Коктал -1» и «Коктал-2» – Топатаев Самат – 8 702 818 88 01.

Стоит отметить, что в настоящее время в поликлиники, которые расположены в районе «Сарыарка», прикреплено всего 267 354 человек, из них 253 812 получили вакцину от коронавирусной инфекции.

Напомним, что самый эффективный способ борьбы с эпидемией – это формирование коллективного иммунитета посредством массовой вакцинации населения. На сегодня в Нур-Султане работает около 100 прививочных пунктов, расположенных в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а также в крупных ТРЦ и ТД города.