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Автобусы будут бесплатно перевозить пассажиров в Атырау на Курбан-айт

Автор:  
Виктор Сутягин
28 Июня 2023, 02:14
Автобусы будут бесплатно перевозить пассажиров в Атырау на Курбан-айт

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 28 июня, в день празднования Курбан-айта, общественный транспорт в Атырау будет перевозить всех пассажиров бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, все перевозчики приняли решение в предстоящий праздничный день, 28 июня, перевозить всех без исключения пассажиров бесплатно. На линии они выйдут в 05:00.

Айт-намаз начнется 28 июня в 06:30 по местному времени во всех мечетях Атырауской области. После в честь празднования Курбан-айта в 10:00 на главной площади города имени Исатая и Махамбета пройдут массовые гуляния, концерты, будут организованы различные соревнования. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Атырауской области.

Напомним, в Астане 28 июня общественный транспорт также начнет курсировать с 05:00. Места, где будут производить забой скота для жертвоприношений, тоже определили.

Сколько стоит жертвенное животное в различных регионах Казахстана можно прочесть здесь.

Атырауская область   Религия   Транспорт   Регионы Казахстана   Общество   Атырау  
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