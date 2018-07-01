Автобусы Астаны поменяют маршруты из-за марафона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Маршруты городского общественного транспорта будут изменены в связи с проведением марафона «Астана - Триатлон 2018», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Астана LRT».

«Уважаемые жители и гости столицы! 28 июля 2018 года c 07:45 часов до 10:00 часов в связи с проведением марафона «Астана - Триатлон 2018» на пр. Б. Момышулы участок от ул. Токпанова - ул. Кошкарбаева, ул. Кошкарбаева на участке от пр. Б. Момышулы - ул. Шалкыма, ул. Шалкыма на участке от ул. Сарайшык - ул. Токпанова, движение автобусного сообщения будет ограничено в следующем порядке», - говорится на официальном сайте организации.

Маршрут № 10: от начального остановочного пункта «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» до пересечения пр. Мангілік Ел - ул. Сарайшык без изменений, далее налево на ул. Сарайшык - направо на пр. Кабанбай батыра - направо на пер. Ташенова - направо на ул. Ташенова, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по существующей схеме движения.

Маршрут № 15: От начального остановочного пункта «Ж/м Железнодорожный» до пересечения пр. Б. Момышулы - пр. Тауелсіздік без изменений, далее налево на пр. Тауелсіздік - направо на пр. Кошкарбаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по существующей схеме движения.

Маршрут № 47: От начального остановочного пункта «Переулок Дегелен» до пересечения пр. Б. Момышулы - пр. Тауелсіздік без изменений, далее налево на пр. Тауелсіздік - направо на пр. Кошкарбаева, далее по существующей схеме движения.

Маршрут № 51: От начального остановочного пункта «Акмолинская областная больница №2» до пересечения пр. Б. Момышулы - пр. Тауелсіздік без изменений, далее налево на пр. Тауелсіздік - направо на пр. Кошкарбаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по существующей схеме движения.

Маршрут № 56: От начального остановочного пункта «Ж/м Промышленный» до пересеченияпр. Б. Момышулы - пр. Тауелсіздік без изменений, далее налево на пр. Тауелсіздік - направо на пр. Кошкарбаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по существующей схеме движения.

Маршрут № 60: От начального остановочного пункта «Ж/к Арнау» до пересечения пр. Мангілік Ел - ул. Сарайшык без изменений, далее налево на ул. Сарайшык - направо на пр. Кабанбай батыра - направо на пер. Ташенова - налево на ул. Ташенова, далее по существующей схеме движения.



В обратном направлении от начального остановочного пункта «Гипермаркет Строймарт» до пересечения ул. Аман - ул. Токпанова без изменения, далее прямо на мост Марал, далее по существующей схеме движения.



Маршрут № 61: От начального остановочного пункта «Теплотранзит» до пересечения пр. Б. Момышулы - пр. Тауелсіздік без изменений, далее прямо по пр. Тауелсіздік - направо на пр. Кошкарбаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 101: От начального остановочного пункта «Акмолинская областная больница №2» до пересеченияпр. Б. Момышулы - пр. Тауелсіздік без изменений, далее налево на пр. Тауелсіздік - направо на пр. Кошкарбаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по существующей схеме движения.

Маршрут № 104: От начального остановочного пункта «ТРЦ «Азия парк» до пересечения пр. Мангілік Ел - ул. Сарайшык без изменений, далее налево на ул. Сарайшык - направо на пр. Кабанбай батыра - направо на пер. Ташенова - налево на ул. Ташенова, далее по существующей схеме движения.



В обратном направлении по существующей схеме движения.