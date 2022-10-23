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Автобусный парк обновили в Кызылорде

Автор:  
Акбота Кузекбай
23 Октября 2022, 23:40
Автобусный парк обновили в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – При поддержке Фонда развития промышленности реализован проект по приобретению автобусов для Кызылорды с целью перевозки населения города по внутригородским маршрутам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Фонде развития промышленности, на церемонии передачи автобусов, которая состоялась на Центральной площади города, были переданы 39 единиц автобусов.

В ближайшее время планируется передача еще 61 автобуса. Таким образом, автобусный парк города Кызылорды обновится на более чем 20 %.

«Предоставляемые автобусы произведены отечественной компанией, оснащены кондиционерами, поручнями в передних и задних площадках автобусов, защитными полосами у боковых стекол, зеркалами с электроподгревом, огнетушителями, пятью камерами видеонаблюдения, системой видеозаписи, маршрутоуказателями, механическими пандусами для людей с ограниченными возможностями, отвечают всем требованиям безопасной и комфортной перевозки пассажиров», - сообщили в Фонде.

Программа обновления пассажирского автобусного парка реализуется в рамках Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы. В целом, до конца текущего года будут переданы 355 автобусов по всем регионам страны.


Транспорт   Общество   Кызылорда  
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