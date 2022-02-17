Автобусный парк Актау обновили на 70%

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Автобусный парк Актау обновлен на 70%. Об этом сообщил руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Асхат Култанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Специалист напомнил, что в октябре 2020 года на городские маршруты Актау были закуплены 18 автобусов марки «Yutong». В настоящее время эти автобусы обслуживают маршруты №3 и №7. Кроме того, в начале 2021 года перевозчиком «Каспий Авто Парк» были завезены новые автобусы марки «Ankai» в количестве 30 единиц. Они используются на городских маршрутах №5, №4М и на межрайонном маршруте №107.

Далее обновление автопарка продолжил владелец маршрутов №2 и №4 города Актау, который обратился в акимат с просьбой оказать поддержку путем уплаты первоначального взноса для приобретения еще 16 новых автобусов.

«Они закупаются по лизинговой программе «БРК-лизинг» в рамках проекта обновления автобусных парков г. Актау. По прибытии этих автобусов марки «Yutong» уровень обновления автобусных парков города Актау достигнет 100%», - говорит Асхат Култанов.

В настоящее время управлением экономики и бюджетного планирования Мангистауской области выдано отраслевое заключение. На финансирование проекта в СПК «Каспий» за счет средств местного бюджета направлен первоначальный 20% взнос в размере 166 400 тыс. тенге. В настоящее время со стороны СПК проводятся конкурсные процедуры с целью определения банка-лизингодателя.

Сегодня перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется по 32 регулярным маршрутам, в том числе: городским (пригородным) – 11, межрайонным (междугородным внутриобластным) – 12, внутрирайонным – 9. На маршрутах области работает около 200 автобусов.

Асхат Култанов рассказал и о ситуации с обновлением автопарка в городе Жанаозене. Там, по его данным, функционируют 5 маршрутов, на линию выходят 15 автобусов. До конца II квартала 2022 года перевозчик ТОО «Каспий Авто Парк» за счет собственных средств дополнит автопарк шестью современными автобусами, которые будут функционировать на двух маршрутах - в Жанаозене и прилегающих селах.

Маршрут № 105 «Мунайлы-Актау» также будет пополняться в ближайшее время. Перевозчик за счет собственных средств планирует привезти 12 автобусов марки ISUZU до 3 квартала текущего года. Помимо этого, планируется пополнить парк новыми автобусами по маршруту Актау-Сайын Шапагатов, Актау-Акшукур.