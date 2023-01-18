Автобусный маршрут №115 в Алматы разделили на два

18 Января 2023, 20:17

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Теперь маршрут №115 будет разделен на два, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.

Как сообщили в ведомстве, в связи с запросами пассажиров с 19 января маршрут № 115 будет разделен на два.

Теперь маршрут №115 будет курсировать от микрорайона Теректі улицы Арай - улицы Кожабекова - улицы Аксай - проспекта Райымбека - улицы Момышулы, заезжает на микрорайон Зерделі, далее выезжает обратно на улицу Момышулы, будет разворачиваться на улице Акын Сара и двигаться в обратном направлении.

Маршрут №115А будет курсировать от городской больницы №7 по проспекту Райымбека – улице Момышулы – проспекту Рыскулова, далее доезжает до улицы Емцова, после этого разворачивается и поворачивает на улицу Саги Ашимова – улицу Бенберина – улицу Строительная – улицу Культегин – улицу Жанкожа батыр - БАК, где будет разворачиваться и двигаться в обратном направлении.