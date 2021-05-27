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    16:00, 27 Май 2021 | GMT +6

    Автобусные полосы выделят зеленой разметкой в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в рамках пилотного проекта полосы для общественного транспорта будут выделять зеленой разметкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

    «Принято решение о внедрении пилотного проекта по заполнению выделенных полос общественного транспорта дорожной разметкой зеленого цвета в начале автобусной полосы. Пилотный проект был запущен в целях обеспечения безопасности, концентрации внимания и заблаговременного информирования водителей», - говорится в сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.

    В настоящее время изучаются участки улиц для применения этой схемы организации дорожного движения.


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