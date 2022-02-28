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Автобусные пассажироперевозки выросли на 29% в Казахстане

28 Февраля 2022 13:44
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Автобусные пассажироперевозки выросли на 29% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане автобусные пассажироперевозки выросли на 29%, но все еще далеки от «докоронакризисных» показателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

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Пассажирские перевозки автобусами. Январь 2022

Доходы предприятий транспорта от пассажирских перевозок автобусами в январе текущего года составили 5,7 млрд тг — на 8,2% больше в стоимостном выражении по сравнению с январём 2021-го.

При этом доля доходов сектора в общем объёме доходов от пассажирских перевозок всеми видами транспорта сократилась за год с 19% до 17,3%.

При этом почти две трети перевезённых пассажиров пришлись именно на автобусы — 64,9% за январь 2022 года.

Количество перевезенных пассажиров за год выросло сразу на 29,4%, до 309 млн человек, однако это всё ещё значительно меньше показателей до «коронакризиса». К примеру, в январе 2020 года автобусами было перевезено 1,4 млрд пассажиров.

На конец 2021 года в РК общее списочное количество автобусов достигало 12,2 тыс — на 11,3% больше по сравнению с 2020-м. Из них 44,4% пришлось лишь на мегаполисы РК — Алматы (почти три тыс автобусов), Нур-Султана (1,3 тыс) и Шымкента (1,1 тыс). При этом количество автобусов в Шымкенте за год выросло в 4,2 раза.

В то же время правительство РК решило выделить на обновление автобусного парка страны 30 млрд тг из более чем 200 млрд тг, которые находятся на счетах «Жасыл даму», полученных за счёт утильсбора, сообщает Хабар24. Чтобы не поднимать стоимость проезда в автобусах, было принято решение продавать эти автобусы казахстанским перевозчикам в рассрочку по нулевой ставке сроком на пять лет.

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#Экономика   #Транспорт   #Общество  
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