1 Июля 2022 15:21

Автобусные пассажироперевозки выросли на 17% за год в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть доходов от пассажирских перевозок в секторе пришлась на автобусные перевозки— 40,2 млрд тенге или 90% совокупного объема доходов от пассажироперевозок, 27% от всех доходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

По итогам января–мая 2022 года доходы компаний автомобильного и городского электрического транспорта составили 148,9 млрд тенге, на 35,4% больше, чем годом ранее. Доходы от перевозок грузов выросли на 39,5% за год, до 104,2 млрд тенге, доходы от перевозки пассажиров — на 26,6%, до 44,6 млрд тенге.

Годовой рост составил 29,7%.

Доходы от перевозок такси выросли на 5,8% до 1,8 млрд тенге. Перевозки пассажиров за январь–май текущего года составили 2,7 млрд человек, сразу на 16% больше в сравнении с прошлогодним показателем. Автобусами перевезли 1,8 млрд пассажиров, такси — 881,8 млн пассажиров, троллейбусами — 13,1 млн пассажиров, трамваями — 12,2 млн пассажиров.

Пассажирооборот вырос на 16,3% до 29,6 млрд пкм за пять месяцев текущего года.

Груза и багажа за январь–май 2022 года автомобильным и городским электрическим транспортом перевезли 1,12 млрд тонн, на 1,6% больше, чем годом ранее. В то же время грузооборот составил 52,7 млрд ткм, на 1,2% меньше, чем год назад.