Автобусные парки Алматы незаконно оштрафовали на 300 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автобусным паркам Алматы выписали штрафы на сумму около триста миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в НПП «Атамекен» всему виной стало то, что уполномоченные государственные органы своевременно не внесли изменения в базу «Сергек».

«На основании обращений от бизнеса, Палата предпринимателей города Алматы обратилась к прокуратуре, которая в свою очередь провела анализ и выявила факты незаконного привлечения к административной ответственности субъектов бизнеса. Благодаря проведенному прокуратурой анализу было установлено, что аппаратно-программным комплексом «Сергек» фиксировалось передвижение маршрутных автобусов по автобусной линии, за что автобусные парки незаконно привлекались к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения», - отметили в палате.

Этому причиной стало то, что соответствующие разрешения на передвижение автобусов по общественной полосе не были своевременно внесены уполномоченными государственными органами в базу АПК «Сергек».

В результате этого обстоятельства, 21 автобусным паркам незаконно выписано более 28 тысяч предписаний с наложением штрафов на сумму около 300 млн тенге.

«Аналогичный вопрос поднимался и на заседании Совета по защите прав предпринимателей, где по итогам в январе 2020 года прокуратура внесла представление в Управление административной полиции Департамента полиции города Алматы и штраф в отношении предпринимателя был отменен. Транспортные средства предпринимателя, зафиксированные сертифицированным техническим средством «Сергек», как двигавшиеся по полосе движения для общественного транспорта, использовались в предпринимательских целях по осуществлению пассажирских перевозок на основании лицензии. В силу этого и наличия договора с туристской компанией об оказании туристических и ведомственных пассажирских перевозок, транспортные средства предпринимателя обладают правом на передвижение по полосам маршрутных транспортных средств», - поделилась заместитель директора Палаты предпринимателей города Алматы Салтанат Лесбаева.

Таким образом, по представлению прокуратуры, практика незаконного вовлечения субъектов бизнеса в орбиту административных правонарушений пресечена с отменой незаконных решений и прекращением административного производства.



